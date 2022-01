Das Publikum staunte ungläubig, aber die 3 Helden des Neujahrsschwimmens meinten nur "Erfrischend wars schon!". In diesem Jahr musste der Eismeister sogar die Motorsäge auspacken und einen Streifen freischneiden, damit sich die Schwimmer ins eisige Wasser stürzen konnten. Die 3 nahmen es gelassen und genossen die Erfrischung sichtlich. Belohnt wurdes das von Wirt Christian Sternad vom Café Seerose am Aichwaldsee mit einem "Zirbengockel" (selbst angesetzter Zirbenschnaps) und einem freien Heißgetränk.

Alle gaben die Hoffnung zum Ausdruck, dass das Neujahrsschwimmen am Aichwaldsee 2023 wieder unter anderen Bedingungen und unter reger Teilnahme stattfinden kann.

Eismeister Stephan Hufer vom Eislaufverein Wörthersee konnte im Anschluss verkünden, dass das Eis dank der niedrigen Temparaturen am 2. Jänner wieder für die Eisläufer*innen freigegegen werden kann.