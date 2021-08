wir dürfen die Lesung von KARIN PRUCHA

am Freitag 13.8. vorankündigen:

ANDERLAND / DRUGA DEŽELA

Zauberhafte Lesung im Wasser

von Karin Prucha

Die mehrfach ausgezeichnete Autorin entführt ins Eigene, ins Andere, ins Fremde.

Musik: Lena Kolter (Geige)

slowenischsprachiger Teil: Simona Roblek

Die Idee zu ihrem neuen Buch Anderland I druga dežela wurde während der Lesung im Kulturgarten Aichwaldsee am 28. Februar 2020 geboren und in der Zeit des lockdown fertig geschrieben. Nun stellt Karin Prucha ihr Buch am 13. August hier vor.

Bekannt für ihre ungewöhnlichen Inszenierungen, wird die Autorin im Wasser lesen, musikalisch begleitet von der jungen Geigerin Lena Kolter, die ihrem Instrument lyrische, klopfende, rhythmischeTöne entlockt, passend zu den Texten der Sprachkünstlerin, und der Schauspielerin Simona Roblek.

Karin Prucha entführt ihre LeserInnen mit dichten Sprachbildern ins Anderland, und zu sich selbst. Das Eigene, das Andere, das Fremde, in einem selbst, in einem zweisprachigen Land. Aufwühlend und sanft legt sie gesellschaftliche Wunden frei. Dort wo Grenzen wären, sät sie Würde und Gerechtigkeit, den Klang beider Sprachen in einer Umarmung.

Eine zauberhafte Lesung in beiden Kärntner Sprachen an einem außergewöhnlichen Ort.

Karin Prucha wurde 2020 mit dem Jahresliteraturstipendium des Landes Kärnten ausgezeichnet und für den Gedichtzyklus was wäre hätten wir die grenzen nicht aus ANDERLAND I DRUGA DEŽELA mit dem Sternenpreis des Kärntner Lyrikpreises. Für den Zyklus der duft der mandel war sie für den 1. Preis beim Bleiburger Lyrikpreis nominiert.

www.karinprucha.com

Mit der Bitte um Ankündigung

und freundlichen Grüßen

das Kulturteam vom Aichwaldsee

--

Karin Prucha

Anderland. druga dežela

das eigene. das andere. das fremde

lastno. ono drugo. tuje

Lyrik, Prosa & Fotografien

Slowenische Übersetzungen Ivana Kampuš

der wolf verlag 2021