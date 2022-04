Ein paar künstlerische Stunden verbrachten einige Damen im Kunstvereinshaus der Villa Rehblick in Velden, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Unter fachkundiger Anleitung von Silvia Gelbmann wurden mit geschickten Händen zahlreiche österliche Kunstwerke gefertigt.

Der Spaß am Experimentieren in entspannter Atmosphäre stand bei den Künstlerinnen ebenso im Vordergrund, wie das Verarbeiten von verschiedenen Materialien.