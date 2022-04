Am nächsten Wochenende - es ist ja Ostern - gibt es eine Kulturpause im Cafe Seerose am Aichwaldsee. Der Karfreitag soll zur Besinnung und inneren Einkehr dienen.

Weiter im Kulturprogramm geht es daher am Freitag 22.4. mit dem Konzert von „Oldieboy“ Gernot Brugger – Beginn ist um 18.00 Uhr.

Der Name ist Programm - Von Party-Hits bis Evergreens, Oldies, stimmungsvolle Schlager und volkstümliche Musik.

In der Gastraumgalerie sind noch bis Anfang Mai die Arbeiten von "nika" Monika Kury zu sehen.

#aichwaldsee #cafeseerose #kulturamsee #kulturamfreitag