Das Highlight beim King of Kanzi Kletterfestival 2021 am Faaker See ist der neue Live-Vortrag von Thomas Huber. "STEIN ZEIT" - zu erleben am Montag, 25. Oktober um 20 Uhr im Congress Center Villach. VILLACH/FINKENSTEIN. King of Kanzi 2021 – Das Kletterfestival für Outdoor-Freunde am Kanzianiberg lockt auch in der sechsten Auflage echte Bergsportprofis in den sonnigen Süden Österreichs. Vom 23. bis 25. Oktober 2021 wird rund um die Felsen des „Kanzi“ von Einsteigerkursen, geführten Touren, bis...