Kunst, Musik und gute Stimmung gab es am Freitag 8.4. im Cafe Seerose am Aichwaldsee.

"nika" Monika Kury präsentierte ihre neueste Ausstellung in der Gastraum-Galerie des Badehauses. Den musiklischen Rahmen gestaltete Wolfgang Fischer, der das Publikum am Aichwaldsee bis spät am Abend unterhielt. Mit der Künstlerin freute sich auch das Wirtepaar Katarzyna und Christian Sternad.

Die Bilder von Monika Kury sind bis Anfang Mai zu den Öffnungszeiten des Cafés zu sehen.

Hinweis: Am Karfreitag macht das Kulturprogramm Pause, weiter geht es am 22.4. mit dem Konzert von "Oldieboy" Gernot Brugger.

https://aichwaldsee-cafeseerose.at/

Cafe Seerose auf Facebook