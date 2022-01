WINTER AM LAND

Wohin man schaut

liegt Eis und Schnee

die Kinder freut’s juhe

mit Schlitten und Ski am Hügel dort

mit Schlittschuhen immerfort

drehen viele ihre Runden am Eis

das ist der Beweis

Sport ist gesund und immer beliebt

weil es nicht’s Schöneres gibt

als draußen in der Natur

sich zu bewegen, das ist Spaß pur…