Der Kärntner Fußball startet mit Villacher Bier Cup neu durch. St. Jakob/Ros ist spielfrei.

Villach/ Jakob/Ros. (Peter Tiefling). In der Kärntner Fußballwelt sind Funktionäre, Kicker und Fans richtig hungrig auf das Spiel mit dem runden Leder. „Die Stimmung auf den Fußballplätzen ist super, sehr diszipliniert und ohne Covid 19 Infektion. Ich ersuche bitte auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Denn der Fußball soll rollen dürfen und nicht pausieren müssen“, bringt es KFV- Präsident Klaus Mitterdorfer auf den Punkt.

Die Freigestellten

Und rollen wird das runde Leder am kommenden Wochenende im KFV- Villacher Bier Cup. Nur KFV-Cuptitelverteidiger ATSV Wolfsberg , sowie die Kärntner Ligaclubs Treibach Gmünd und St. Jakob/Ros. sind spielfrei. Steigen erst in Runde drei ein. Sie sind auch im ÖFB Cup (1 Runde 28. – 30 August) im Einsatz. „Die ÖFB-Cupteilnahme ist für unseren Verein eine große Ehre und Herausforderung, ist aber auch Belohnung für die besondere Leistung (Vize-Winterkönig) unserer Kicker. Vielleicht bekommen wir einen Bundesligaverein zugelost und haben sogar Heimrecht“, sagt der St. Jakober sportliche Leiter Andreas Ogradnig.

Die Neuverpflichtungen

Daher haben sich die St. Jakober Verantwortlichen gleich nach dem Ende des Covid19 Lockdown an der Kaderzusammenstellung gemacht. Trainer Alexander Suppantschitsch durfte bei den bisherigen Trainingseinheiten Regionalligakicker Tim Oman (Deutschlandsberg), Jonas Warmuth (Treibach), Luka Frühauf (Radenthein) und Blaz Jamsek (Aka/Triglav/Slo) als Neuzugänge begrüßen. „Damit sollten wir das Vorjahresniveau halten können. Top Fünf sollte möglich sein“, sagt Ogradnig. Heimauftaktgegner in der Liga (Freitag, 31. 7./18.30 Uhr) ist ATSV Wolfsberg. „Eine perfekte Standortbestimmung“, sagt Ogradnig.

Die Villacher Unterligisten

Bei Admira Villach wird weiterhin auf Eigenbau und großteils auf die erfolgreiche Vorjahresmannschaft gesetzt. Im KFV-Cup wird auswärts gegen Feffernitz (26. 7./18 Uhr) und zu Hause gegen Hermagor (2. 8./18 Uhr) in die UL-West gestartet. Landskron mußte gegen WSG Radenthein eine 0:2 Cup-Heimniederlage hinnehmen. Am 1. August wird auswärts gegen Seeboden um Meisterschaftspunkte in der Unterliga West gestartet. DSG Ledenitzen startet unter ihrem neuen Trainer Gernot Harnisch mit eine Cup Sieg (4:0) gegen Stockenboi. Der Unterliga West Bewerb wird auswärts gegen Nußdorf (UL-West) begonnen.