Heuer kann der Großglockner Berglauf wieder mit den gewohnten Strukturen gestartet werden. Der Kellerberger Christian Santler hat mit Kenianern trainiert.

HEILIGENBLUT/KELLERBERG. (Peter Tiefling). Pandemiebedingt waren in den letzten beiden vergangenen Jahren das Großglockner Berglauf Organisationsteam mit Chef /KK seinen vielen freiwilligen Helfern und den unterstützenden Vereinen, wie dem WSV Heiligenblut, der Bergrettung Heiligenblut den Feuerwehren Heiligenblut und Apriach, sowie den Wehren und Sportvereinen im Oberen Mölltal besonderen gefordert. 2020 konnte nur ein App-Lauf ausgeschrieben werden und 2021 musste im Startgelände den Coronabestimmungen genüge getan werden.



persönliches OK-Motto

„Wir konnten im Startbereich nicht mit den in den letzten zwei Jahrzehnten bestens bewährten Strukturen arbeiten. Sondern mussten 2021 den Startbereich über den gesamten Heiligenbluter Ortskern aufsplitten. Daher sind wir froh, am Sonntag (10. Juli/9 Uhr) alle Bergläufer unter unserem persönlichen Motto - Das Neue ist wieder das Alte – wieder aus unserem kompakt aufgestellten Startgelände vor dem Hotel Heiligenblut auf die Strecke zu verabschieden“, sagt Rupitsch. Der OK-Chef freut sich aber auch wieder ein Rahmenprogramm im Haus der Steinböcke anbieten zu können. Freitag werden bereits Führungen offeriert und Samstag (19 Uhr) der Vortag „Wasser ist Leben“. Zuvor (16 Uhr) aber werden die vielen, treuen mehrjährigen Glocknerläufer geehrt. „Einen möchte ich hier, stellvertretende für die gesamte Mythosläufergemeinde, hervorheben. Der Villacher Robert Stark war bei allen 22.Läufen am Start und kam auch immer ins Ziel“.

fünfter Start

Bereits der fünfte Start in Richtung Großglockner ist es Sonntag für den Kellerberger Christian Santler. Der 41jährige Wassermeister der Marktgemeinde Weißenstein, war in seiner Jugend eher dem nordischen Schisprung, dem Eishockey- und Fußballspiel zugetan. „Leider wurde meine Sprungkarriere durch eine schwere Schlüsselbeinverletzung, die ich mir als Vorspringer beim ersten Weltcupspringen in der Villacher Alpenarena zugezogen haben, je gestoppt. Dem Fußball bin ich aber als Kindergartentrainer beim SV Töplitsch mit Freude noch verbunden. Aber als aktiver Sportler schlägt jetzt mein Herz für den Laufsport“. Und hier wird er meist von seiner Gattin Martina, seine beiden Töchtern Melina (9 Jahre) und Santina (4) und Schwester Birgit und Schwager Günter Schatzmayr bestmöglich unterstützt. Sie haben dem Familienvater zur Vorbereitung auf den Glockner, anlässlich seines runden Geburtstages, ein Mountainbike, sowie ein „RUN2GETHER“ Trainingscamp in Kals am Fuße des Glockners geschenkt. „Ich durfte fünf Tage mit Keniatischen Läufern in deren Lauftechnik und Ernährung hineinschnuppern. Es war eine Woche, die Zufriedenheit und Freude am Laufsport vermittelte“, sagt Santler.

besondere Vorbereitung

Und diese gewonnen Erfahrungen möchte der Halbmarathonläufer (Kärnten läuft) nun als Bergläufer gleich von Start weg ausspielen, um seine persönliche Zeitvorgabe von 1:40:00 Stunden auch am Zielleuchtbalken am Parkplatz der Kaiser-Franz-Josef-Höhe aufleuchten zu sehen. „Die ersten 2,5 Startkilometer, entlang des Möllflusses und mit drauffolgenden ersten kräftigen Anstieg über den Forstweg mit 800 Metern Länge und teilweise 20 Prozent Steigung, kann energetisch schon sehr verleitend sein. Bei Übermotivation, dem Körper zuviel an Kraft absaugen, die dann auf den 13.367 Streckenmetern, 1.265 Höhenmetern, den unzähligen 15%igen Steilpassagen und dem krönenden Abschluss über die 521 Treppenstufen hinauf ins Zielgelände fehlen könnten. Daher werde ich es dosiert, aber zügig angehen“, gibt Santler seine Glocknertaktik preis und startet eine weitere Trainingsrunde am Drauweg entlang.