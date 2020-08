Das Goldeck ist wirklich ein Paradies zum Wandern für Groß und Klein. Jeder kommt auf seine Kosten. Das Angebot erstreckt sich von einfachen Familientouren bis zu schweren Bergtouren. Ueber Die Mautpflichtige Bergstrasse erreicht man rasch den oberen Parkplatz Seetal. Man muss gar nicht weit gehen, auch hier kann man nur die Aussicht genießen. Zahlreiche Huetten am Weg zu den einzelnen Berggipfel laden zum Rasten ein.

Eine schoene Wanderung ist der Weg auf die Eckwand. Vom Parkplatz Seetal folgt man dem Weg am Suedabhang des Goldecks ueber die Kapelleralm zur Gusenalm. Durchwegs bergab und schon allein einen Ausflug wert. Man folgt dem linken Weg Richtung Staff bis hinauf zum Eckwandtoerl. Nun sind es noch gute 200 Hoehenmeter bis man am Gipfel steht, den man sich mit unzähligen Schafen teilen muss. An einem schönen Tag hat man eine beeindruckende Fernsicht auf die umliegenden Gipfel. Wer noch genug Kraft hat kann dann auch noch auf den Latschur oder den Staff gehen. Man muss aber bedenken, dass man am Rueckweg noch einige Hoehenmeter zu bewältigen hat. Das ist der Nachteil, wenn man am Anfang bergabwaerts gehen darf. Das Goldeck ist wirklich ein Sport- und Familienberg und fuer jeden zu empfehlen.