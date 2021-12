Dieses Wochenende steigt der Heim-Weltcup nahe der Kärntner Landesgrenze in Lienz. Beim heutigen Riesentorlauf zeigte die Kärntnerin Katharina Truppe auf und belegte den 9. Platz. Den Sieg holte sich Tessa Worley vor Petra Vlhova und Sara Hector.

KÄRNTEN/LIENZ. Nach einem durchwachsenen ersten Durchgang, bei dem insbesondere der obere Teil Truppe Schwierigkeiten bereitete, landete die Altfinkensteinerin, die für den ASKÖ ESV St. Veit/Glan fährt, auf dem 27. Rang und rutschte damit gerade noch in den 2. Durchgang.

Aufholjagd im 2. Durchgang

Insbesondere der starke Schlussteil sorgte für dort dann für die Aufholjagd und das Top-Ergebnis. Am Ende kommt Truppe mit knapp eineinhalb Sekunden Rückstand auf Rang neun, womit sie nur knapp an ihrem besten Ergebnis im Riesentorlauf in ihrer gesamten Karriere vorbei schrammte. Man kann hoffen, dass das Erfolgserlebnis als Initialzündung für die sympathische Kärntnerin wirkt.

Sieg für Tessa Worley, Liensberger angeschlagen

Den Sieg holt sich die Französin Tessa Worley, die drei Zehntel vor der Slowakin Petra Vlhova und 38 Hundertstel vor der Schwedin Sara Hector landet. Zweitbeste Österreicherin wird Ramona Siebenhofer auf Rang elf, Katharina Huber wird 15., Ricarda Haaser 18. Die von ihrer überstandenen Corona-Infektion noch angeschlagene Katharina Liensberger landet auf Rang 25.