Die 1. Klasse B so stark besetzt wie noch nie. Titelfavorit Velden ist beim VSV zu Gast.



VELDEN, VILLACH. Viele Fußballvereine und ihre Funktionäre haben es schon versucht und sind kläglich gescheitert. Sie haben den Erfolges über die Verpflichtung von klingenden Fußballnamen gesucht und mussten erkennen, dass im Fußball für einen Meistertitel vieles Mehr gut abgestimmt sein muss, als nur exzellente Spieler einzukaufen.

Neuer Trainer

Daher haben die Verantwortlichen beim SV Velden (1. B) sich nach dem Rückzug ihres Langzeittrainers Thomas Gilgenreiner ganz genau überlegt, mit welchen Trainer das Vorhaben Unterligaaufstieg positiv umgesetzt werden könnte. Wer ist der richtige Fachmann, der aus den vielen klingenden Fußballernamen eine Aufsteigerelf formen kann. „Nach reiflicher Überlegung ist unsere Wahl dann auf Kurt Stuck gefallen. Der ehemalige Völkermarkter Regionalligatrainer zeichnet sich durch Fachkompetenz, guter Taktik und perfektes Einfühlungsvermögen aus. Findet in heiklen Situationen aber auch die richtigen Worte“, sagt der Veldner sportliche Leiter Hannes Teppan.

Die Vorbereitung

Für Teppan verlief die Saisonvorbereitung gut. Die Elf durchlief eine Findungsphase. Schritt für Schritt konnten sich Trainer und Spieler in Einklang bringen. Den vier Niederlagen in den Vorbereitungsspielen gegen Unterligateams schenkt der sportliche Leiter wenig Bedeutung. „Stuck hat danach die richtige Ansprache gefunden und die Jungs mit dem 1. Rundensieg im Villacher Bier KFV-Cup gegen Wernberg (2:0) die erwartet Antwort abgeliefert. Wir sind mit unseren Neuzugängen Yosifov Svetlozar Angelov, Enes Brdjanov (beide Völermarkt), Mario Antunovic, Sebastian Hertelt (beide Feldkirchen) und Alexander Lessnigg (VSV) als Co- Trainer und Jokerspieler startklar“, sagt Teppan.. Auch die Eigenbauspieler Marco Hafner Noah Robatsch und Stefan Steiner freuen sich schon auf das Auftaktsderby (Samstag, 1. 8./18.30 Uhr) gegen Titelmitfavoriten VSV im Stadion Villach Lind.

Heißer Tanz

Bei vielen Punkten kann VSV Trainer Wolfgang Wallner dem Veldner sportlichen Leiter nur zustimmen. „Es wird eine 1. Klasse B Meisterschaft, wie wir sie noch nie erlebt haben. Speziell Velden, aber auch Faak am See, Rothenthurn oder Feffernitz haben hochkarätige Mannschaften. Kein Gegner ist zu unterschätzen und immer für Siege gut. Cup-Sieg (Arnoldstein/2:0) und niederlagenfreien Vorbereitungsspiele haben gezeigt, wir haben ein geile Truppe und werden sicherlich für viele Überraschungen gut sein“ sagt Wallner., der am Samstag Velden einen heißen Tanz bereiten möchte.