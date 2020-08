Das Nachwuchs-Fußball-Sommercamp in St. Egyden sorgte für Freude und Hoffnung zugleich, fußballerische Talente zu fördern.

ST. EGYDEN. Vor kurzem fand ein Nachwuchs-Sommercamp für den Fußball begeisterten Nachwuchs in St. Egyden statt. Das Sommercamp wurde vom ASKÖ St. Egyden mit seinem Obmann Henky von den Broek organisiert. Im Beisein von Klaus Mitterdorfer, Präsident des Kärntner Fußballverbandes, Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Sportreferent Helmut Steiner zeigten die rund 40 Teilnehmer Begeisterung für das runde Leder und gaben am grünen Rasen in St. Egyden läuferisch und spieltechnisch ordentlich Gas.

Viele Spielzüge sorgten daher unter den Trainern, hier vor allem bei Nachwuchsleiter Martin Koreiman für Freude und Hoffnung zugleich, fußballerische Talente mit diesem Sommercamp zu fördern. „Es ist so wichtig, bei Kindern frühzeitig den Sportsgeist zu wecken, um die Begeisterung für den Sport allgemein, und so wie hier im Rahmen des Sommercamps mit seinem lehr- und abwechslungsreichen Programm speziell für den Fußball, zu entdecken“, so Veldens Bürgermeister.