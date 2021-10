Nächstes Wochenende startet der Alpine Skiweltcup auf dem Rettenbachferner Gletscher in Sölden in die Saison 2021/22. Slalomweltcupsieger Marco „Blacky“ Schwarz berichtet über seine Vorbereitungsphase, Ziele, Material und das heurige sportliche Großereignis mit den olympischen Winterspielen in Peking.

RADENTHEIN. WOCHE: Herr Marco Schwarz, in knapp zwei Wochen startet der Ski-Weltcup wieder. Sie sind Titelverteidiger der kleinen Slalom-Kristallkugel. Blicken wir nochmals zurück. Eine Hammersaison, aber leider ohne Fans am Pistenrang. Oder?

MARCO SCHWARZ: Es war eine sehr spezielle Saison ohne Fans am Pistenrand, aber auch das gesamte Drumherum, war anders wir bisher und herausfordernd. Nichts desto trotz, war es für mich eine sehr coole Saison mit vielen Highlights. Die Slalomkugel, WM-Gold in der Kombination, die vielleicht etwas unerwartete Bronzene im WM-Riesentorlauf, aber auch die Siege in Adelboden und Schladming. Es waren viele Höhepunkte dabei und ich blicke immer wieder sehr gerne zurück.

Wie sieht jetzt Ihre Gegenwart aus. Sportfamilie UNIQA?

Wir haben den Sponsorenvertrag auf zwei weitere Jahre verlängert. Es war bereits die zweite Vertragsverlängerung, seit dem Start 2017. Darüber bin ich sehr stolz und froh, aber auch Teil der Uniqa-Sportfamilie sein zu dürfen. Hier fühlt man sich einfach wohl und den blauen UNIQA-Helm, haben schon einige sehr erfolgreiche Rennläufer bereits vor mir getragen.

Und wie sieht es mit der sportlichen Vorbereitung auf die kommende Saison aus?

Aktuell sehr, sehr gut. 20 Schneetage mehr als letzte Saison. Aber zuvor habe ich nach dem Finale einmal zwei Wochen Pause gemacht, meinem Körper Erholung gegeben und danach wieder mit dem Konditionstraining begonnen. Wir hatten sehr Trainingsblöcke. Anfang Mai und Ende August (Saas-Fee) waren wir sehr effizient auf Schnee. Jetzt sind wir bei ausgezeichneten Bedingungen, auf unseren heimischen Gletschern im Pitztal und Sölden.

Apropos Sölden. Hier wird zum Saisonauftakt ein Reisen gefahren und Sie sind der WM-Bronzene. Soll der RTL Ihre zweite ganz starke Disziplin werden?

Natürlich ist es so geplant, dass hier der nächste Schritt passiert. Wir haben einige Tage im Mai sehr intensiv zum RTL-Training genützt. Bin auch stärker geworden und es ist etwas weiter gegangen. Nun möchte ich den nächsten Step machen und bei den heurigen Rennen konstant vorne hineinfahren.

Sie sind einen perfekten Super G in der WM-Kombination in Cortina gefahren. Verlieren Sie auch bereits vermehrt Planungsgedanken Richtung Speeddisziplinen?

Cortina war schon richtig cool. Ist mir richtig gut aufgegangen. Für heuer möchte ich schon den einen oder anderen Super G mitnehmen, weil es mir einfach irrsinnig viel Spaß macht und weil ich mich auch nicht so blöd anstelle. Glaub ich (lächelt). Welche Starts in Frage kommen werden, ist aber noch nicht fixiert.

Fix sind hingegen die Olympische Winterspiele in Peking. Darauf schon eingestellt?

Olympia ist noch weit weg und liegt noch im Hinterkopf. Jetzt konzentriere ich mich auf den Saisonstart. Eines ist aber klar. Peking wird für jeden Olympiastarter vollkommenes Neuland sein, man weiß noch sehr weg darüber und hört so einige Geschichten darüber. Ich lasse mich überraschen und werde mich, wenn die Zeit da ist, versuchen richtig aufzustellen.