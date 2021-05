Der Kärntner Fußball startet nach Lockdown und Meisterschaftsabsage wieder neu durch. Die WOCHE sprach mit KFV-sportlichem Leiter Wolfgang Robatsch über Nachwuchsarbeit, Leistungszentren und Bonus-Malus System.

Wernberg/Hermagor. Woche: Herr Wolfgang Robatsch, sie sind beim Kärntner Fußballverband als sportlicher Leiter angestellt. Würden sie unseren Lesern in wenigen Sätzen ihre Aufgabenfelder beschreiben?

Wolfgang Robatsch: Für alle wichtigen sportlichen Dinge im Rahmen des Kärntner Fußballverbandes. Sprich den Spitzen- und Breitensport, dem Nachwuchs-, Mädchen- und Frauenfußball. Hiezu kommen noch Projektarbeiten, wie zum Beispiel aktuell Soccer2Kids. Aber auch der sehr wichtige Part der Traineraus- und Fortbildung. Mit den Agenden des Futsalreferates schließt sich mein Wirkungs- und Arbeitskreis.

Wie kommt Soocer2Kids bei unserer sportbegeisterten Jugend an?

Erfreulicherweise ist unser Breitensportprojekt sehr, sehr gut angekommen. Wir besuchen im Rahmen dieses Projektes die jungen Fußballerinnen und Fußballer mit den Nachwuchstrainern der dort ansässigen Fußballvereine während ihren Turnstunden in ihren Volksschulen und versuchen sie für den Fußballsport zu gewinnen und motivieren. Wir im Kärntner Fußballverband freuen uns über jede Einladung und Rückmeldung aus den Kärntner Volksschuldirektionen. ‚Die sportliche Jugend ist unsere Zukunftsgarantie

Sie haben Trainerausbildung angesprochen, wie haben sie diese Herausforderung in den letzten Monaten bewältigt?

In der Coronazeit war es nicht möglich Ausbildungen durchzuführen, aber wir haben Onlinekurse und Onlineprüfungen veranstaltet und abgenommen. Dieses Service wurde sehr positiv angenommen. Seit einer Woche wird schon wieder der erste Kindertrainerkurs mit 30 Teilnehmern abgehalten. Die große Herausforderung in den nächsten Wochen wird es sein, die Mädchen und Buben so schnell wie möglich wieder in einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb auf den Fußballfeldern zu bringen. Um das herz und die Leidenschaft für das Fußallspielen wieder zurückzubringen.

So gesehen kommen die Sichtungstage für die Leistungszentren gerade zum richtigen Zeitpunkt. Am 28. Mai findet der dritte Sichtungstag im LAZ Paternion statt. Wie hat sich das LAZ zwischen Villach und Spittal bewert und was ist noch geplant?

So kann man es sagen. Wir sichten ab 15.30 Uhr im Drautalstadion Feistritz und dazu können sich die Kids bei Herrn Christian Duss (0650/8000855 oder christianduss@hotmail.com) noch anmelden. Das LAZ Paternion hat sich als sehr erfolgreich bewärt. Wir bilden dort 20 Jugendliche auf hohem Niveau aus. Mit der Zusammenlegung von Spittal und Villach haben wir unser Zielsetzung - mehr Qualität und weniger Quantität - perfekt auf Schiene gebracht. In unseren Landesausbildungszentren für Spitzensport (Paternion/Lienz/Klagenfurt) und der Außenstelle in Feldkirchen wollen wir die besten der besten Kärntner Nachwuchsfußballer fördern und bündeln. Allen anderen Kickern haben die Möglichkeit, sich ohne großen Druck in ihren Vereinen weiterzuentwickeln und dafür zu empfehlen. In der Region Wolfsberg übernimmt der Bundesligist RC Pellets WAC die Nachwuchsausbildung. Seine Ausbildung ist dem eines Leistungszentrums gleichgestellt.

Bei so viel positiver Meldung, kommen den Gailtaler Nachwuchskicker und Vereinsfunktionären wohl die Tränen. Warum hat ihr Bezirk kein LAZ?

Weil wir irgendwo einen Schnitt machen mussten und wie die letzten Monate bereits gezeigt haben, fühlen sich die Gailtaler Kinder am LAZ-Standort Paternion sehr gut zu Hause. Das Stadion ist verkehrstechnisch durch Zug- und Autobahnanbindung sehr gut erreichbar, zentral gelegen und durch keinen anderen Verein ist. Aktuell haben wir mit Andreas Kröll, Alessandro Ventre zwei Gailtaler in der LAZ-Ausbildung und mit Elena Schluga, Anna Seidlitz zwei weitere in der Vorstufe dazu.

Wie stehen sie zu der Regelung, das ein Kärntner Ligaverein (KL), der nicht vier Nachwuchsteams stellen kann, mit dem Abzug von drei Meisterschaftspunkten je nichtgemeldeter Elf bestraft wird. Ist dies Fair, denn nicht in jeder Region ist die gleiche Bevölkerungsdichte und Möglichkeit?

Die KL ist unsere höchste regionale Liga. Diese Regelung ist eine Schutzmaßnahme und soll das Nachkommen junger Spieler fördern, aber auch langfristig den Weiterverbleib der Ligavereine in der KL. Zwei Drittel der KL-Club hat sich auch mit Ja dafür ausgesprochen und empfinden diese als sinnvoll. Zur Unterstützung und Umsetzung gibt es viele Varianten der Nachwuchsteamregelung. Ein Bonus Malus System oder finanzielle Belobigungen für Vereinsnachwuchsarbeit lehne ich ab und sehe es auch nicht zielführend, den Kärntner Fußball nachhaltig auf Dauer aufrecht zu erhalten.

Abschließend bitte noch ihren EM Tipp. Europameister wird, … und Österreich kommt …?

Österreich und daher kommen wir ins Finale.

Interview: Peter Tiefling