Drautalforst in Feistritz an der Drau hat ein zufriedenstellendes Jahr hinter sich, jedoch nicht ohne Herausforderungen zu meistern. 2020 will man weiter in Digitalisierung investieren.

FEISTRITZ/DRAU. Als "zufriedenstellend" bezeichnet Thomas Abel von Drautalforst Gartentechnik & Forstartikel das Geschäftsjahr 2019. Man habe die Herausforderung meistern und den Letztjahresumsatz erreichen sowie den Rohertrag erhöhen können, erzählt er. Nicht zuletzt Wetter und Holzpreise hätten dies aber erschwert. Für die Zukunft gibt der Geschäftsführer sich nachdenklich: "Die Motoristen werden sie was überlegen müssen in Zukunft neue Geschäftsfelder zu suchen, das es wahrscheinlich weiterhin starke Wetterkapriolen geben wird."

Weitere Investitionen geplant



Wie im auslaufenden Jahr, als in Werkstätte und Gebäude investiert wurde, wolle er auch 2020 Investitionen setzen. Hier aber verstärkt in die Betriebssoftware und den Internetauftritt. Ein Bereich, der sich auch weiterhin herausfordernd entwicklen wird, wie Abel meint. So beschreibt er neben Wetterveränderungen und sinkenden Holzpreisen auch die zunehmenden Internetkäufe als Herausforderung für die nahe Zukunft.

Nachhaltig in Richtung Zukunft



Als Fokusthema bereits in der Gegenwart setzt Abel mit Drautalforst auf Nachhaltigkeit, so wird konsequent auf die Mülltrennung geachtet, sowie versucht bei Lieferanten auf Mehrwegverpackungen umzustellen.