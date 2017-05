10. Fizzers Karawanken Classic Rallye

PUCH. Sie gilt als Fixpunkt im Kalender der sogenannten "Classics", die österreichischen und internationalen Oldtimer-Freaks haben sich das Datum längst markiert. Für die vielen PS-Fans an der Strecke ist sie ein "Rollendes Museum", von den Teilnehmern wurde Sie längst zur "Classic mit Herz" gekürt.Die Rede ist von der "Fizzers Karawanken Classic" des 1. C.A.R. Teams Ferlach, die vom Donnerstag, 11. Mai, 11.01 Uhr bis Samstag, 13. Mai, 16.15 Uhr in Kärnten gefahren wird.

Rund 100 Piloten aus zwölf Nationen ließen 2016 mit ihren Autos das Herz des Betrachters höher schlagen und auch 2017 ist das Interesse wieder enorm; dazu trägt auch die Kärntner Landschaft mit Etappen um den Wörthersee, durch die Karawanken uvm.Der Gedanke, die rollenden Raritäten, die z.T. einen Wert von über 500.000 EUR aufweisen, einem breiten Publikum zu präsentieren, hat auch in der Streckenführung seinen Niederschlag gefunden. In Zusammenarbeit mit rund 15 Kärntner Gemeinden und Firmen werden die Piloten und ihre automobilen Unikate dem interessierten Zuschauern in diesen Orten bei Passier- und Zeitkontrollen, sowie bei Gleichmäßigkeits-Sonderprüfungen, von einem Moderator vorgestellt.Auch in der Marktgemeinde Weißenstein macht diese Oldtimer-Rallye am Freitag, 12. Mai um ca. 12.20 Uhr beim Naturschwimmbad Puch Station.Alle Informationen auf www.carteam-ferlach.at.