LATSCHACH. Die „Freunde der Anna Hütte neu“ laden am Samstag, 29. April zur 9. Herz-Kreuz- Pilgerung ein. Treffpunkt ist um 7 Uhr bei der Untergreuther Kirche wo bereits ein Frühstück auf Sie wartet. Von dort aus geht es ca. 21. km hinauf auf 840 Höhenmeter zur Anna Hütte. Um 12 Uhr wird kurz gerastet und dann geht es hinab ins Belcatal bis zur Žaga Belca und weiter bis zum Denkmal von Jakob Aljaž an der Kreuzung Dovje – Mojstrana an der Bundesstraße. Die Übergabe des Annahüttenkreuzes an Pfarrer Franz Urbanija findet um 16 Uhr statt. Kulturelle Begleitung durch die Alphornbläsern des Kanaltaler Kulturverein Kärnten und mit slowenischem Volksgesang. Rückkehr: ca. 19 Uhr in Untergreuth.

Anforderungen:Ausdauer, gute Kondition, (evtl. Schneeschuhe – Wetterabhängig), Reisepass, Kostenbeitrag ca. EUR 40,- (Bus, Menü, Frühstück)Anmeldungen: Pepi Puschan 0664/2535071 oder Tourismusinformation Faak am See 04254/2211.