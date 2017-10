ARRIACH. Am Sonntag, 15. und Montag, 16. Oktober wird auf den Dorfplatz in Arriach zur ganztägigen Brauchtums- und Kirchtagsveranstaltung mit kulinarischen Köstlichkeiten wie z.B. gelber Kirchtagssuppe uvm. geladen.



Rund um den Dorfplatz in Arriach stehen zahlreiche Kirchtagsstände und -buden.



Am Montag um 11 Uhr: Pferdewandertag.



Nähere Informationen auf www.arriach.at