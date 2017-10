Aus Kindern werden Tischler & Entdecker

LATSCHACH. Unter dem Motto "Kinder am Holzweg" laden Tischler Josef Kowal und Waldpädagogin Eva-Maria Puschan am Samstag, 21. Oktober von 9-15 Uhr alle interessierten Kinder im Alter von 6-12 Jahren zu Wald Momenten nach Altfinkenstein 28 zu einem spannenden Tag ein, bei dem Sie den Wald mit allen Sinnen erleben können.



Eingepackt in Spiel, Spaß und Abenteuer, wird Wissen über Pflanzen, Tierwelt, Funktionen des Waldes, waldgerechtes Verhalten und Waldbewirtschaftung vermittelt.



In der Werkstatt wird ein Schemel aus heimischen Massivholz hergestellt bei dem das eigene handwerkliche Geschick etdeckt werden kann.



Preis: EUR 49,- pro Kind



Nähere Informationen bei Eva-Maria Puschan unter 0664/75029899