Besuchen Sie das 5. Öhringer Weindorf

ANNENHEIM. Am Freitag, 28. Juli um 18 Uhr findet im Seepark Annenheim am Ossiacher See die Eröffnung des mittlerweile 5. Öhringer Weindorfes mit musikalischer Umrahmung durch die Marktmusik Treffen, der Jazztanzgruppe Michelbach "Colourful Lights" uvm., statt.Abends erwartet Sie eine Wasserski Nachtshow und anschließend Musik mit „HIT-Mix“.Am Samstag, 29. Juli ab 18 Uhr können Sie zahlreichen Verkaufsstände während des Weindorf Betriebs besuchen.

Auch an diesem Tag ist gute Unterhaltung garantiert, denn es wartet ein buntes Programm auf Sie.Neben der Jazztanzgruppe Michelbach "Colourful Lights" und dem Fürstenfass-Chor der Weinkellerei Hohenlohe sorgen „DIE KAISER“ mit Musik für gute Laune.Am Sonntag, 30. Juli gibt es ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Marktmusik Treffen und der Stadtkapelle Öhringen uvm.Freier Eintritt bei allen Veranstaltungen!Heimfahrdienst durch GO-Mobil (Tel.: 0664/603 603 9521)