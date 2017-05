"BipolarNoize" auf der Klosterburg

Amhat der Kunst- und Kulturverein "Aktion Mutante" aus Arnoldstein wieder die idyllische Klosterburg in Arnoldstein für sich.Unter dem Titel "BipolarNoize" geben sich drei Bands das Stelldichein, deren Sound nicht unterschiedlicher sein kann. Was die Bands jedoch vereint: es stehen pro Gruppe immer nur zwei Musiker auf der Bühne.Folgende Bands werden auftreten:OVO (I) - Schlagzeug und Gitarre - die wohl tourfreudigste Band Italiens. Zu Beginn noch mit Masken auf der Bühne, haben Bruno Dorella und Stefania Alos Pedretti diese nun abgelegt, um sich dem perfekten Sound zu widmen. Würde man während des Konzertes die Augen schließen, hätte man eine wütende Meute von schwitzenden Musikern vor dem geistigen Auge, jedoch wird dieser "Lärm" nur von 2 Personen erzeugt - Bruno am Schlagzeug - exakt und getakte, wie ein Uhrwerk, sowie Stefania an der tief gestimmten Gitarre und Vocals.ovolive.blogpost.it

THE SCARABEUSDREAM (A): - Acht Jahre sind seit Scarabeusdreams Debüt Sample Your Heartbeat to Stay Alive vergangen — eine derartige Pause kann sich eine Band nur leisten, wenn sie unverwechselbar und konkurrenzlos ist. Wer je eines ihrer Nach-uns-die-Sintflut-Konzerte erlebt hat, weiß, dass Scarabeusdream eine solche Band ist. Was Hannes Moser und Bernd Supper aus der schmalen Besetzung Schlagzeug, Klavier und hysterische Vocals extrahieren sind Rituale aus musikalischem und unmusikalischem Lärm, aus Körperlichkeit und schwarzem Theater, aus Free Rock und Kammer-Zeuhl, aus übersteigerter Seelenschau und hinterhältigen Attacken, die sich nachhaltig in die Herzen ihrer Hörer tätowieren.Titel und Thema dieses zweiten Albums ist nun das Schweigen. Nicht das kontemplative Silentium sondern tacet tacet tacet, also: er/sie/es schweigt. Das klingt nach Wahn und Egomanie, nach einem, der die Stimmen in seinem Kopf nicht beruhigen kann, nach Edgar Allen Poes Tell-tale Heart. Die Band zum Titel: “Schweigen ist ein aktiver Akt, nicht wie die Ruhe, sie ist defensiv und von Natur aus vorhanden. Schweigen ist brutal. Wo man schweigt, ist es gefährlich. Wo man schweigt verschweigt man auch.”Tacet tacet tacet könnte man auch als Scarabeusdreams Pop-Album betrachten. Mit Vorsicht freilich, doch wenn man es in den musikalischen Mitteln auch schwer dingfest machen kann, gibt es auf diesem Album Passagen von allesumarmender Disco-Euphorie und ekstatische Gefühlsverwirrungen von blitzender Präzision. Überhaupt ist das Album von einer emotionalen Wahrhaftigkeit, wie man sie in gängigeren Songwriter-Sparten, die doch dafür zuständig zu sein scheinen, lange suchen muss. Dazu atemberaubende Atmosphärenwechsel zwischen filmmusikalischer Opulenz und der Enge unserer geheimsten Herzkammer. Kurz: Tacet tacet tacet hat alles, was große Musik, ach was, was große Kunst ausmacht. (von der BandHP)QUEHENBERGER & KERN (A) - Ob als prägende Stammgäste der von Marco Eneidi initiierten Improvisations-Reihe montags im Wiener Celeste, als Backing der Bandlegende Mäuse oder als Sammler verschreckende Vernissagen-Geheimwaffe des 2012 verstorbenen Ausnahmekünstlers Franz West, das Duo Quehenberger / Kern, bestehend aus Schlagzeuger DD Kern (u.a. Bul bul, Fuckhead) und Keyboarder Philipp Quehenberger, besticht im blinden Zusammenspiel mit ungestümen Improvisationsreisen rund um die Pole Jazz, Prog oder Drone und feiert auch sonst aller Art sonischer Inklusionsstrategien (Text von http://www.km-k.at/de/event/quehenberger-kern/