Black Cage bringen die Bühne zum Beben

Black Cage

VELDEN.rocken Black Cage das Bluesiana, Franzosenallee 9. Als Special Guest werden die Time Invaders erwartet. Gemeinsam liefern Sie eine atemberaufende Rockshow, die Sie nicht versäumen sollten.Black Cage haben den Rock ‘n Roll in ihre DNA tätowiert.Dies zelebrieren sie nicht nur Abend für Abend bei ihren elektrisierenden Live-Shows, sondern auch in jedem einzelnen Ton ihrer Studio Aufnahmen.

DeLorean

Black Cage feuern wie pures Adrenalin ihre Überdosis an „Modern Glam Rock“ direkt in die Herzen der Zuhörer. Aufrichtiges und solides Songwriting endet in großartigen Hooklines, dreckigen Riffs und rauen Grooves.Black Cage erzeugen Suchtfaktor und lassen einem, egal ob live oder auf Platte, bettelnd nach mehr zurück.Jetzt entern Black Cage mit ihrem Debüt Album „Excess All Areas“ die Bühnen!!Darauf kombiniert die Band ihren rauen, wilden Glam Rock Style mit großartigen melodischen Phrasierungen und versprüht dabei pures Adrenalin.Zusätzlich zeigen Sie auch eine fragilere Seite, wie zum Beispiel mit dem großartigen Stadionrocker „Here For You“ oder dem wunderschönen Duett „Miles“.„Excess All Areas“ feuert den Spirit der spätachtziger Sunset Strip Bands zurück in die Zukunft zu seiner explosiven Wiedergeburt!Join the party – NOW!Nähere Infos zur Band auf www.blackcagerocks.comDie „Time Invaders” fanden sich im Jahr 2011 und rockten seitdem so manche Bühne. Nach vielen und langen Ausflügen in vollkommender Seklusion und einigen Nächten im Studio ist seit April 2017 ist ihr erstes Album „Delorean“ weltweit erhältlich.Tickets: Vorverkauf EUR 19,-; Abendkasse EUR 24,-; KelagPlus Club EUR 16,-; Studenten EUR 15,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128