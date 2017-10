Blues getränkter 70´s Rock voll Testosteron

VELDEN.stellt der vom amerikanischen "Guitar Player Magazine" mit dem Guitar Hero Award ausgezeichnete Ausnahmegittarist Marcus Demi, bekannt durch seine Band "Errorhead", das Debut-Album seines neuen Bandprojekts "The Blue Poets" im Bluesiana vor.Blues getränkter 70´s Rock voller Testosteron im Hier und Jetzt. Hookige Songs gespielt von einer packenden Band, die mit ihrem charismatischen Bandleader, dem jungen aus Australien abstammenden Sänger Gordon Grey, dem German Bass Boss Markus Setzer und dem aus New York wiedergekehrten Powerdrummer Felix Dehmel eine musikalische und emotionale Einheit bildet. Ein Muss für alle Blues Rock und Gitarren Fans!



The Blue Poets

The Blue Poets das sind Marcus Deml, Gordon Grey, Markus Setzer und Felix Dehmel.Keine Kompromisse, keine Grenzen. Einfach Blues Rock!Marcus Deml, Produzent, Gitarrist und Songwriter in Personalunion, hat bereits mit seiner langjährigen Ausnahmeband Errorhead ein halbes Dutzend härter rockende Alben veröffentlicht und sich damit bei Kritikern ein überragendes Standing erarbeitet. Nun kehrt er mit seinem neuen Blues Rock-Projekt zu seinen eigenen musikalischen Wurzeln zurück und entführt uns tiefer in den Blues.Für die passenden Grooves und kräftigen Hooks sorgen, neben Bandleader und Gitarrenprimus Marcus Deml, der hervorragende Bass-Mentor Markus Setzer und der junge, überaus energetische Drummer Felix Dehmel. Eine echte Entdeckung ist zudem der australische Sänger Gordon Grey, dessen Stimme den Songs der Blue Poets einen unter die Haut gehenden Charme und große Authentizität verleiht.Tickets: Vorverkauf EUR 33,-; Abendkasse EUR 38,-; KelagPlus Club EUR 30,- und Studenten EUR 25,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128