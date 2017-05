Bluesrock vom Feinsten mit Wille & The Bandits

VELDEN. Am Samstag, 13. Mai um 20.30 Uhr kommt die britische Band "Wille and the Bandits", bestehend aus Wille Edwards (slide guitar), Matthew Brooks (bass) und Andrew Naumann (drums & percussion) ins Bluesiana, Franzosenallee 9.Mit ihrer Musik vereinen sie gekonnt Rock, Blues, Latin und Folk Elemente und haben damit bereits Bandgrößen wie Deep Purple, Joe Bonamassa, The John Butler Trio und Status Quo überzeugen.

Das Trio aus dem englischen Plymouth versteht es, US-amerikanische Roots, als auch klassischen englischen Rock mit psychedelischem Einschlag zu verquicken. Blues, Rock, Psychedelic, Folk und die rhythmische Offenheit von Jam-Bands werden vom gebürtigen Australier Wille Edward zur eigenen Sache gemacht.Höchst virtuos gehen die Musiker zu Werke, die Fingerfertigkeit erinnert an John Butler, das Slide Spiel an Ben Harper, die Dynamik der Songs an Dave Matthews, die stadiontauglichen Songs an Pearl Jam.Tickets: Vorverkauf EUR 25,-; Abendkasse EUR 30,-; KelagPlus Club EUR 22,- und für Studenten EUR 20,-.Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128.