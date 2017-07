Breitensportturnier in Paternion

PATERNION. An alle Hundeliebhaber und Sportbegeisterte!!!



Breitensportturnier beim ÖHV-Hundeschule PATERNION am Samstag, 22. Juli ab 7.30 Uhr in Paternion, Bahnhofstraße 7.



Erwartet werden Starter aus mehreren Bundesländern und viele Zuschauer



Freuen Sie sich gemeinsam mit der ÖHV Hundeschule Paternion auf ein aktionsreiches Turnier!



Infos: www.oehv-paternion.at