Die Jimi Barbiani Band rockt die Bühne

VELDEN. Am Samstag, 29 Juli um 20.30 Uhr hören Sie im Bluesiana, Franzosenallee 9 packenden und mitreißenden Blues Rock aus Italien.Jimi Barbiani gilt als einer der besten Blues Rock Gitarristen Europas. Sein Stil ist geprägt durch Einflüsse von Künstlern wie Hendrix, Joe Bonamassa, Jeff Beck, Free, Gov ́t Mule. Die einzigartige Sound-Mischung entsteht in Wechselwirkung der unterschiedlichen Persönlichkeiten der Bandmitglieder. Mit ihren betont langen Jams wird Blues/Rock zum Synonym für Leidenschaft.

Barbiani stand auf zahlreichen Bühnen mit: Eric Sardinas, John Mooney, Johnny Neel, Tishomingo, North Mississippi Allstars, Devon Allman, Mac Ford, Andy J Wald, Buddy Wittingtone.Er eröffnete die Shows: B. B. King, John Mayall, Robert Plant, Blues Brothers, John Mooney, Greg Allman, Joe Bonamassa, Eric Sardinas, Brian Auger, Ten Years After, Blasters, Tishomingo, Devon Allman, Marc Ford, Rebel Sturm, Ike Turner, Steppenwolf, Canned Heat, Robert Cray, Dr Feelgood, Tolo Marton, Mick Taylor, Bill Wyman, Johnny Winter, North Mississippi Allstars.Ein höllisch treibender, fetter Bass, ein „Killer“-Drummer, ein Lead-Gesang voller Inbrunst und Inspiration, erdige, straighte Riffs und fulminante, beeindruckende Soli des Gitarrenakrobaten Jimi Barbiani – das in etwa sind die Eckpfeiler dieser fulminaten Band aus Italien!Tickets im Vorverkauf EUR 24,-; an der Abendkassa EUR 29,-; für KelagPlus Club-Mitglieder EUR 21,- und für Studenten EUR 20,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128