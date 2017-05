Mitreißende, temperamentvolle Bühnenpower. EMOTION PUR!In einer zweieinhalbstündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt des Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Das Erfolgsmusical “Rocky” mit Hymnen wie “Eye of the Tiger” und die weltbekannte Rocky-Fanfare sowie “Frozen” (“Die Eiskönigin”), das kommende Sensationsmusical 2018 am New Yorker Broadway, werden auch bei “Die Nacht der Musicals” das Publikum begeistern!

Lassen Sie sich von diesem Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Melodien mitreißen und seien Sie mit dabei, wenn die Starsolisten die schönsten Melodien und Hits anstimmen.Musikcocktail der Extraklasse: Erfolgsmusicals, Hits und KlassikerNeben “Der König der Löwen”, “Tanz der Vampire“, “Mamma Mia”, “Hinterm Horizont”, das brandaktuelle Musical mit der Musik von Udo Lindenberg und “We Will Rock You“, dem Erfolgsmusical zu den Songs von Queen, dürfen natürlich Klassiker wie “Das Phantom der Oper”, “Cats”, “Die Rocky Horror Show”, ”Elisabeth”, “Falco” und die “West Side Story” nicht fehlen!Erleben Sie live, wie “Das Phantom der Oper” Christine seine Liebe gesteht, oder die Samtpfoten aus “Cats” mit “Memories” wieder einmal ihren Kultcharakter unter Beweis stellen. Gefühlvolle Balladen aus “Tanz der Vampire” und “Disneys Aladdin” fehlen ebenso wenig wie die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus “König der Löwen”.Abwechslungsreich, vielfältig, einzigartigSo abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die “Die Nacht der Musicals”. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme machen dieses Event zur beliebtesten Musicalgala. Bereits über 2 Millionen Besucher haben “Die Nacht der Musicals” mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen.Auch 2017 wird diese einzigartige Musicalsensation die Zuschauer begeistern und die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End aufleben lassen.