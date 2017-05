Ein Abend bei Klängen von Flöte & Orgel

Špela Gregorič

Andreja Golež-Gruden

ST. JAKOB. Am Samstag, 27. Mai erwartet Sie um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakob ein Klangerlebnis der Besonderen Art mit dem Duo Musica Calamus aus Slowenien.Špela Gregorič an der Flöte und Andreja Golež-Gruden an der Orgel verzaubern mit Perfektion und machen diesen Abend zu etwas ganz besonderen.studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Flöte bei Hansgeorg Schmeiser; im Rahmen des Erasmusprogrammes Studium am Nationalkonservatorium für Musik und Tanz in Paris. 2009 belegte sie beim internationalen Wettbewerb für Querflöte in Haifa (Israel) den ersten Platz; mit verschiedenen Orchestern nahm sie an Tourneen in Europa, Japan und Indien teil. Einen wichtigen Platz ihrer musikalischen Tätigkeit nimmt die Kammermusik ein. Als Kammermusikerin und Solistin erweitert sie ihr Repertoire und spielt in verschiedenen Kammermusikbesetzungen. Besonders aktiv ist sie im Duo „Musica Calamus“ und im Duo Flöte-Viola. Ihre große Aufmerksamkeit gilt der pädagogischen Tätigkeit. Seit Oktober 2016 unterrichtet sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. An der Musikschule in Gerasdorf unterrichtet sie Flöte und vorschulische Musikerziehung.studierte Orgel an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (Klasse R. Scholz) und am Konservatorium für Musik und Tanz in Paris. Das Studium am Mozarteum in Salzburg (Klasse H. Lucke) schloss sie mit Auszeichnung ab. Ihr Können konnte sie bei zahlreichen Meisterkursen in Europa vertiefen. Sie ist Preisträgerin slowenischer und ausländischer Wettbewerbe. Als Konzertorganistin widmet sie sich auch der Kammermusik und ist Mitbegründerin des Duos „Musica Calamus“ für Flöte und Orgel, des Duos „Dialogue“ (Harfe, Orgel), des Duos „Sax.Org“ (Saxophon, Orgel) und des Duos „Organum Plenum“ (Orgel vierhändig).Seit 2014 ist sie Präsidentin des Slowenischen Orgelvereines, wo sie sich mit der Organisation verschiedener Projekte beschäftigt.

Den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit aber stellt die Heranbildung neuer Generationen von Organisten in der Grund- und Mittelstufe der Musikschule Velenje und der Orgelschule St. Josef in Celje dar. Mit ihren Schülern konnte sie schon mehre Preise bei heimischen und internationalen Wettbewerben erreichen.Eintritt frei, freiwillige Spenden werden gerne gesehen.