Ein musikalischer Cocktail unterhält in St. Jakob

ST. JAKOB. Am Mittwoch, 25. Oktober wird um 20 Uhr ins Kulturhaus in St. Jakob zu einem musikalischen Abend mit den Rožanski Muszikanti und dem Brüder Smrtnik Quintett.

Rožanski Muszikanti Die Vokal- und Instrumentalgruppe unter der Leitung von Jožko Kovačič begeistert seit Jahren das Konzertpublikum mit ihrer unverwechselbaren Art zu musizieren.

Brüder Smrtnik Quintett Sie sind eine der bekanntesten und beliebtesten Vokalisten Südkärntens und weit über die Landesgrenzen erfolgreiche Gesangsgruppe (Leitung: Bertej Logar)





Eintritt EUR 14,-



Karten erhältlich: Gemeindeamt St. Jakob/Ros. unter 04253/2295-24, Rožanski muzikanti und bei Jožko Kovačič unter 0680/3221215 oder 04228/2923 sowie per Mail an jozko.kovacic@aon.at