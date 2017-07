FELD AM SEE. Am Samstag, 29. Juli wird zum Kirchtag in die Rieserhütte auf der Feldpannalpe 2, die aufgrund der schönen Aussicht, ein sehr begehrtes Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker ist, geladen.



Besuchen Sie uns auf eine zünftige Jause oder mehr.



Familie Kohlweiss freut sich über Ihren Besuch!