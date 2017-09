Flohmarkt für den guten Zweck

ST. JAKOB. Gemeinsam mit dem bekannten Globo Flohmarkt (8-14 Uhr) findet am Samstag, 7. Oktober auch heuer wieder der Together Vereinsflohmarkt (9-15 Uhr) am Gelände des Globo Lightning in St. Peter 38 statt, bei dem über 2000 Besucher nach tollen Schätzen stöbern!



Sehen Sie außergewöhnlichem Kunsthandwerk uvm. Hier findet garantiert jeder sein persönliches "Lieblingsstück". Gemäß dem Toghether Flomarkt Prinzip, geben Sie dafür, was es Ihnen Wert ist.



Der Reinerlös des Toghether Flohmarktes kommt wie immer, sozialen Projekten zugute.



Seien Sie dabei und reservieren Sie gleich einen Standplatz unter info@act2gether.at oder unter 0664/2105140.