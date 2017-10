Franz Schuh liest aus seinen Werken

Biografie

FRESACH. Das evangelische Kulturzentrum Fresach, der Denk.Raum.Fresach und das evangelische Bildungswerk Kärnten/Osttirol ladenherzlich zur Lesung mit Franz Schuh, Schriftsteller und Essayist ins evangelische Museum Fresach ein.Franz Schuh (* 15. März 1947 in Wien) ist ein österreichischer Schriftsteller und Essayist. Franz Schuh studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Wien und schloss das Studium 1975 mit der Promotion Hegel und die Logik der Praxis ab. In dieser Zeit trieb er sich auch im Café Dobner herum und traf dort Lukas Resetarits, dessen „Schmäh“ Schuh selbst in seinem Schreiben sehr beeinflusste. 1976–1980 war er Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung, dann Redakteur der Zeitschrift Wespennest und Leiter des essayistischen und literarischen Programms des Verlags Deuticke. Er arbeitet als freier Mitarbeiter bei verschiedenen Rundfunkanstalten und überregionalen Zeitungen und als Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst Wien und war im Literaturhaus Wien zu Gast. Seit Juni 2009 schreibt er die Kolumne „Verbrechen & Strafe“ im Magazin Datum und spricht sehr viel im Radioprogramm Ö1 unter anderem in seinem „Magazin des Glücks“.

1987: Preis der Stadt Wien für Publizistik2000: Jean-Améry-Preis2006: Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik für „Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche“2006: Schweizer Medienpreis Davos für außergewöhnliche Leistungen im Journalismus.[3]2009: Tractatus-Preis des Philosophicum Lech2009: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien[4]2011: Österreichischer Kunstpreis für Literatur2017: Paul Watzlawick Ehrenring der Wiener ÄrztekammerSämtliche Leidenschaften, Zsolnay, Wien 2014Fortuna. Aus dem Magazin des Glücks, Zsolnay, Wien 2017Eintritt: EUR 9,-/Abendkassa EUR 12,-Kartenreservierung und Infos: Evangelisches Kulturzentrum Fresach unter 0699/11063656 oder auf www.evangelischeskulturzentrum.at.