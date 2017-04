Frühlingserwachen für Ihr Wohlbefinden

PUCH. Frühlingserwachen heißt es am Dienstag, 2. Mai um 16 Uhr! Entdecken Sie gemeinsam mit der Aromapraxis Leben & mehr wie Sie mit Frühlingskräutern Ihre Lebensgeister wecken und das Wohlbefinden verbessern können.



Kosten EUR 25,-



Treffpunkt ist bei der Alten Drauschleife, Parkplatz Brücke Kellerberg,



Am Montag, 8. Mai um 17 Uhr oder am Dienstag, 16. Mai um 15 Uhr können Sie dann auf Wipferljagdt gehen!



Im Workshop „Alles Wipferl“ lernen Sie die umfangreichen Heilkräfte der Maiwipferln kennen und sammeln und verarbeiten gemeinsam Hustenkräuter.



Kosten EUR 30,-



Treffpunkt ist am Parkplatz von Greifs LandCafe, Krastalstraße 8.



Anmeldung: Christine Fischer 0650/5019928 oder christine.fischer1@aon.at

Infos: ww.lebenundmehr.at