Die Singgemeinschaft Stockenboi unter der bewährten Leitung von Astrid Moser, veranstaltet am Sonntag den 21. Mai 2017 um 19:00 in der evangelischen Kirche in Zlan ihr jährliches Frühlingskonzert.

Als Gastchor konnte dasgewonnen werden, als Sprecher fungiertKarten gibt es im Vorverkauf bei den Sängern bereits um 5€,an der Abendkasse um 8€.