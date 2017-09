Goßbild-Kino im Kulturhaus St. Jakob i.Ros.

ST. JAKOB. Am Samstag, 7. Oktober wird um 19 Uhr ins Kulturhaus St. Jakob zu gleich zwei erstklassigen Filmvorführungen geladen.



Im ersten Teil sehen Sie "Stringtanga oder Untergatte“, ein humoristischer Kurzfilmbeitrag mit St. Jakober Darstellerbeteiligung. Im zweiten Teil wird es ernst mit "Das Gift der Freiheit", eine historisch fundierte Geschichte aus dem Leben der Eva Faschauner in Spielfilmlänge.



Verbindende Worte von Manfred Tisal.



Karten im Vorverkauf: EUR 12,- und an der Abendkasse EUR 14,-



Karten sind beim Gemeindeamt in St. Jakob/Ros. unter 04253/2295-24 oder unter 0664/3108646 erhältlich