Großes Frühlingsfest der Volkstanzgruppe

ST. JAKOB. Am Samstag, 29. April um 21 Uhr heißt es heuer wieder "Partytime mit Meilenstein" im Kulturhaus St. Jakob.



Bereits in den letzten Jahren begeisterte die allseits bekannte und populäre Band die Fans und Gäste, wo die Volkstanzgruppe zum Frühlingsfest einlud.



„Meilenstein“ sind ein Garant für beste Stimmung und gute Laune. Nachdem die Begeisterung der Besucher in den letzten Jahren so groß war, stand es für die Mitglieder der Volkstanzgruppe außer Frage, auch heuer wieder ein Frühlingsfest der Sonderklasse zu veranstalten.



Vorverkaufskarten um EUR 8,- sind bei der Raika St. Jakob/Ros., bei den Mitgliedern der Volkstanzgruppe St. Jakob i. Ros. und im KultCafe erhältlich.