Harte Beats und coole Sounds im Doppelpack

VELDEN. "The New Roses", aus Hessen bringen unterstützt von "Midriff" aus den Tiroler Alpenklassischen Hard Rock auf höchstem Niveau ins Bluesiana.Das Vierergespann von "The New Roses" (Timmy Rough, Norman Bites, Hardy und Urban Berz) gehört mittlerweile zu den angesagtesten und erfolgreichsten Bands der Bundesrepublik und teilte sich die Bühne bereits mit Größen wie Y&T, Saxon, ZZ Top, Black Stone Cherry, Joe Bonamassa, Aerosmith, Airborne und den Dead Daisies. Ihre Auftritte beim UEFA Championsleague Festival am Brandenburger Tor in Berlin, bei den Hamburg Harley Days und den Swiss Harley Days waren heiß und legendär.

Mit im Gepäck haben sie ihr brandneues Studioalbum „One More For The Road“, der rockige Nachschlag von „Dead Man’s Voice“ (2016) und „Without A Trace“ (2013). Mit herzhaften Hymnen, wie der ersten Single „Every Wild Heart“, „Forever Never Comes“ oder der zweiten Single-Auskopplung „Life Aint Easy (For A Boy With Long Hair)“ , vermitteln die Wiesbadener das Gefühl, in Leichtfüßigkeit unendliche Freiheit zu beschreiten. Diese Jungs schütteln packende Riffgewitter wie Asse aus den Ärmeln und der Erfolg zeigt, dass sie zur absoluten Spitze gehören.Das Power-Trio "Midriff" zieht seit dem Debutalbum 2012 erfolgreich durch die Lande und heizte dem Publikum bereits bei Shows von Rival Sons, Pretty Maids, Tito & Tarantula und Kyuss ein. Unter anderem ist es die unkonventionelle Rollenverteilung, die Midriff so einzigartig macht – Sänger Paul sitzt gleichzeitig hinterm Schlagzeug. Im Bluesiana werden sie auch einige Songs aus dem aktuellen Album „Decisions“ zum Besten geben. Das zehn Tracks umfassende Album präsentiert sich als bis dato härtestes Werk der Band, geht dabei allerdings unglaublich gut ins Ohr. Also nicht verpassen und den 26. Oktober gleich mal rot im Kalender markieren!Tickets: Vorverkauf EUR 27,-; Abendkasse EUR 32,-; KelagPlus Club EUR 24,- und Studenten EUR 20,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/8191528