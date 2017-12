HELP! Die Beatles sind wieder da!

VELDEN.ist "HELP!", eine Beatles Cover Band zu Gast im Bluesiana und überrascht mit den original getreuesten Interpretationen von Beatles Songs, die es in der heutigen Musiklandschaft zu hören und bestaunen gibt.Sie vermitteln den Eindruck als wäre man bei einem Konzert der echten Beatles Live mit dabei. Die Beatles typischen Outfits und der Einsatz vergleichbarer Instrumente und die dadurch erzielte spezielle Soundqualität machen den gewissen Unterschied in den Live-Shows von HELP!

HELP! spielt regelmäßig in 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa, so z.B. in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Italien, Spanien und er Schweiz.HELP! wandelt mit ihrer unvergleichlichen Show auch immer wieder auf den Spuren desgroßen Vorbildes ”The Beatles” selbst, so unter anderem mit der Teilnahme an der berühmten ”International Beatles Week 2015” in Liverpool, England, dort mit mehreren Auftritten im legendären ”Cavern Club”. Help! war auch beim 50 Jahre Jubiläum der Produktion des Beatles-Filmes ”Help!” in Obertauern, Österreich, mit einer besonderen Show an diesem Originalschauplatz mit dabei.HELP! begeistert, egal ob bei Konzerten in großen Hallen, Theatern und Clubs. Oder bei Musikfestivals, Stadtfesten, in Casinos und bei sonstigen Veranstaltungen aller Art. Das Programm der Show erstreckt sich von Songs der frühen Anfängen der Beatles, bis hin zu deren aufwendigeren Produktionen der späteren Jahre.Help! bietet im Rahmen ihrer atemberaubenden Show alle bekannten Ohrwürmer undKlassiker, wie z.B. ”Can’t buy me love”, ”Yesterday”, ”She loves you”, ”I wanna hold your hand”, ”Here comes the sun”, ”Hey Jude” und viele viele andere Lieder. Gespickt werden die Konzerte darüber hinaus mit Leckerbissen für wahre Beatles Kenner und Fans, nämlich mit vielleicht gar nicht so bekannten Beatles Songs, welche aber oft gerade aus diesem Grund von ihnen geschätzt und geliebt werden.Tickets: Vorkasse: 20,-; Abendkasse: 25,-; KelagPlus Club: 17,-; Studenten: 15,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128