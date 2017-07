Internationale Freeski-Szene gastiert in Föderlach

FÖDERLACH. Am Samstag, 29. Juli ist die europäische Freeski-Elite wieder beim Big Air Wasserschanzen Wettkampf „Champ of the Ramp” im Freestyle Trainingszentrum Wernberg/Föderlach vertreten.Zum bereits achten mal ist der Freestyle Club Villach Veranstalter dieses spektakulären Events, welches heuer erstmalig als FIS Big Air (BA) Wettkampf ausgetragen wird. Bevor es für die österreichischen Top-Athleten rund um Luca Tribondeau (Kärnten), Lukas Müllauer (Sbg.) und Lara Wolf (T) Mitte August zum Weltcup-Auftakt nach Neuseeland geht, gilt der „Champ Of The Ramp“ als Startschuss in die Olympiasaison 2018.



Programm Samstag, 29. Juli

Auch Nachwuchsathleten werden in einer eigenen Wertung ihr Können unter Beweis stellen und können sich mit den Profis messen.Neben der Hauptveranstaltung erwartet alle Besucher und Sportbegeisterte ein umfangreiches Rahmenprogramm, eine Tombola mit Top-Sachpreisen, Miniramp Skate-Contest in Kooperation mit dem Carinthian Skateboarders Club, sowie Slackline- und Trampolin-Workshops. Als musikalisches Highlight sorgt am Abend die Liveband „Die Guiteros“ mit Special Guest Hans Walluschnig für beste Stimmung.Nähere Informationen unter www.waterramp.info8- 10.30 Uhr Training11-15 Uhr Qualifikation16-18 Uhr Finale18.30-19.30 Uhr Miniramp Contest19.30-20 Uhr Siegerehrungab 20 Uhr Liveband „Die Guiteros“Video-Rückblick 2015: https://vimeo.com/136450742