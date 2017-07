Kirchtag in Töplitsch

TÖPLITSCH. Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. August lädt die Zechgemeinschaft Töplitsch wieder zum alljährlichen Kirchtag im Festzelt in Töplitsch.



Am Samstag um 7 Uhr beginnt das traditionelle Hochlebenlassen der Dorfbevölkerung Töplitsch.



Ab 21 Uhr sorgen „Die Himmelberger“ für Stimmung im Festzelt.



VVK EUR 6,-.



Am Sonntag findet der traditionelle Frühshoppen statt.



Musikalisch unterhalten werden Sie von der Bauernpartie der GTMK Weißenstein und „Oberkrainer Session“.



Eintritt frei.



Näherer Informationen finden Sie auf www.facebook.com/ZGToeplitsch