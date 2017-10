"Kleines" Schlagzeugtalent kommt nach Velden

VELDEN. Der 13-jährige Luciano Cianci ist am Samstag, 28. Oktober um 20.30 Uhr mit seiner Band zu Gast im Blusiana Rock Café, Franzosenallee 9 und begeistert stellt mit seinem Können am Schlagzeug so manchen Erwachsenen in den Schatten.Schon seit neun Jahren spielt Luciano Schlagzeug. Sein Talent verschaffte ihm schon oft die Möglichkeit, mit berühmten Musikern zu spielen. Im Bluesiana zuletzt mit Eric Clapton´s Band Member Doyle Bramhall.

Meistens spielt er Fusion Jazz, Rock, Jazz und Blues.Er kommt mit seiner Bassistin Melanie Simtschitsch (18) und seinem Papa an der Gitarre.Mit diesem Trio wurde er schon mehrmals auch auf große Festivals eingeladen.Luciano hat eine Musikausbildung in Klagenfurt.Tickets: Vorverkauf EUR 20,-; Abendkasse EUR 25,-; KelagPlus Club EUR 17,-; Studenten: 15,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128