Kultur am See mit Ilse Gerhardt

Ilse Gebhardt:

FINKENSTEIN. Am Freitag, 12. Mai um 19 Uhr präsentiert Ilse Gerhardt in Kooperation mit dem Hermagoras Verlag Klagenfurt/Celovec ihren neuen Roman "Staatenlos" und liest im Badehaus Aichwaldsee daraus vor.geb. 1944 in St. Veit an der Glan, Kulturjournalistin, Ga­leristin und Künstlervermittlerin, Sängerin, Veranstalterin und Organisatorin von Kunstreisen. Jurorin beim Kärntner Lyrikpreis und Obfrau der IG Autorinnen Autoren Kärnten. Lebt in Klagenfurt.

Literarisch widmet sie sich Menschenschicksalen nach dem Zweiten Weltkrieg. Werke: "Mischling" (Roman, 2013), Herausgeberin der Anthologie "Überall und nirgendwo" 2015: Holocaust-Überlebende berichten als Zeitzeugen, "Aus Trümmern zusammengewürfelt" (mit Edith Darnhofer-Demár, Kurzprosa, Hermagoras, 2015)Nähere Informationen auf www.kulturgarten-aichwaldsee.at