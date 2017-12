Lost Places der Alpen-Adria-Region in Bildern

WERNBERG. Am Donnerstag, 11. Jänner wird um 18 Uhr in die Galerie Wernberg zu einer ganz besonderen Veranstaltung geladen.



Dort stellen Helmut Weichselbraun, der Redaktionsfotograf und Autor zahlreicher Sachbuch-Bestseller, bis einschließlich 31. März Fotografien aus seinem jüngsten, gemeinsam mit Autor Georg Lux veröffentlichten, Buch „Verfallen & Vergessen – Lost Places in der Alpen-Adria-Region“ aus.



Nähere Informationen unter 04252/3000.