Mit dir selbst inmitten kraftvoller Natur

WERNBERG. Am Freitag, 9. Februar wird von 14-17.30 Uhr zum achtsamen Schneeschuhwandern für Einsteiger und Profis mit Erich Pak am Dobratsch oder Verditz geladen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Kloster Wernberg.



Außerdem bietet Ihnen Maria Magdalena Schleicher eine Einführung in die "Breema-Körperarbeit", bei der Sie sanfte und bestimmt ausgeführte Dehnungen, Haltepositionen und schwungvolle rhytmische Bewegungen spielerisch erproben.



Kosten: freiwillige Spende



Anmeldungen per Mail an maria.m.schleicher@gmx.at oder erich.pak@66plus.at sowie telefonisch unter 0699/10096317 und 0664/3116677