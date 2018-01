Mitreißender Sound im Bluesiana

VELDEN.sind Ulrich Ellison, seine Frau Sabine Ellison und Joel Duhon zu Gast in der Franzosenallee 9 und bringen die Bühne zum Beben.Als mittlerweile einer der bekanntesten Gitarristen im “Live Music Capitol Of The World” Austin TX, bekam der in Graz geborene Ulrich Ellison 2016 dort als erster Europäer überhaupt den Austin Music Award für “Austin’s Best Guitarist” verliehen – eine Auszeichnung, die bereits auch Stevie Ray Vaughan, Eric Johnson und Gary Clark Jr. zuteil wurde.

Ellison ist ebenfalls dreifacher Gewinner eines Downbeat Awards, Nominee für den European Blues Award (Best Album) und durfte 2016 Österreich bei der European Blues Challenge vertreten. Sein Stil kombiniert die Erdigkeit des Blues mit der Finesse klassischer Musik und dem Drive eines Rockers.Ellison hat sich mit seinem 6ten Studiorelease “America” (Tonetribe Music) endgültig in die Oberliga der internationalen Gitarrenszene gespielt. Die Platte wurde im deutschen Magazin Bluesnews Ausgabe Nr.60 rezensiert und als “CD-Tipp des Monats” präsentiert.Live ueberzeugt Ellison mit ausgereifter Dynamik, Vielseitigkeit und starker Bühnenpräsenz. Mit Ehefrau Sabine Ellison’s soliden Bassfundament hinter sich, setzt er mühelos zu waghalsigen Gitarrenhöheflügen an, die auch schon mal inmitten des Publikums enden können.Aktuelle CD: „AMERICA“, „Dreaming In The House Of Blues“Tickets: Vorverkauf: 29,-; Abendkassa: 34,-; KelagPlus Club 26,-; Studenten: 25,-Nähere Informationen: www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128.