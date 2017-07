Musik im Museum mit "Bluesbreakers light"

FRÖG. Am Freitag, 4. August, 20.30 Uhr lädt der Kulturverein Peter Markovič und die Keltenwelt Frög zu einem einzigartigen musikalischen Abend mit den "Bluesbreakers light" in die Keltenwelt.



"Bluesbreakers light", das sind Dieter Temel, Arthur Ottowitz und Jörg Friessnegg. Diese Formation gab seit 1983 bereits über 1.800 Konzerte in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Türkei, China, Marokko, USA, Kroatien und Spanien und wurde so, zu einem unverzichtbaren Bestandteil der österreichischen Musikszene.



Ein musikalischer Abend der Extraklasse ist garantiert!



Kosten: EUR 10,-



Karten erhalten Sie im Museum und an der Abendkasse.



Nähere Informationen: 0676/842350205