Natalia Ushakova & Czech Virtuosi Chamber Orchestra

Natalia Ushakova

FINKENSTEIN. Am Feitag, 28. Juli, 20 Uhr wird auf die Burarena zu einen ganz besonderen Galakonzert mit der Star-Sopranistin Natalia Ushakova & dem Czech Virtuosi Chamber Orchestra geladen.Dirigent ist Hans Schamberger.Auf dem Notenpult liegen die schönsten Melodien aus Oper und Operette von Donizetti, Verdi, Puccini, Dvořák, Strauss, Lehár und Kálmán.Nach einer Ausbildung zur Ingenieurin für Radioelektronik absolvierte Natalia Ushakova Anfang der 1990er-Jahre am Rimski-Korsakow-Konservatorium in Sankt Petersburg ihr Gesangsstudium.

Freundin und Wohnungs-Mitbewohnerin war übrigens Anna Netrebko. In Graz, München und Mailand perfektionierte die Sängerin in der zweiten Hälfte der Neunziger ihre Stimmbänder und debütierte an der Mailänder Scala als Maria in Tschaikowskis „Mazeppa“.Ab dem Millenniumsjahr gewann Ushakova mehrere Gesangswettbewerbe, debütierte an der Metropolitan Opera in New York, an der Seite von Plácido Domingo an der Washington National Opera, am Bolschoi-Theater in Moskau, in Buenos Aires, an der Staatsoper Hamburg, erneut mit Domingo am Teatro Real in Madrid und einigen Häusern mehr.An der Wiener Staatsoper feierte sie 2007 ihren Einstand in Verdis „La Traviata“.Tonträgeraufnahmen vervollständigen die steile Karriere der russisch-österreichischen Opernsängerin.Karten: 04242/273 41 oder bei Ö-TicketBei Schlechtwetter oder Schlechtwettervorhersage finden sämtliche in der Burgarena angesetzten Veranstaltungen in der Music & Event Hall statt.