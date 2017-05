Norbert Schneider – Neuaufnahme-Tour 2017

Mit 7-köpfiger Band erstmals auf Tournee durch ganz Österreich! Eine Hommage an Georg DanzerMit seinem aktuellen Album „Neuaufnahme“, den Songinterpretationen von Liedern Georg Danzers in dem ihm ganz eigenen Norbert-Schneider-Stil, überzeugte Norbert selbst die eingefleischtesten Danzer-Fans.Ab 6. Juni ist Norbert Schneider mit Band nun auch in den Bundesländern auf Neuaufnahme-Tour unterwegs. Mit seiner unbeschwerten, charmanten Art und seiner brillanten Band performt Norbert Schneider nicht nur all die großen Hits wie „Jö schau“, „Ruaf mi ned au“ oder „Lass mi amoi no d´Sunn aufgehn segn“, sondern es werden auch bislang unveröffentlichten Songs des großartigen Georg Danzers, der viel zu früh verstarb und dessen Todestag sich am 21. Juni bereits zum zehnten Mal jährt, zu hören sein.

Berührende wie auch mitreißende Konzertabende sind garantiert, schnellstes Kartensichern ist dringend angeraten!Kartenvorverkauf zentral über www.oeticket.com und telefonisch unter 01/96096 sowie bei allen bekannten lokalen Vorverkaufsstellen.