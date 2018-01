"Rhino Bucket" sind endlich zurück

VELDEN.sind die US-Rocker von Rhino Bucket wieder einmal zu Gast im Bluesiana, Franzosenallee 9.Mit im Gepäck haben Georg Dolivo (lead vocals, rhythm guitar), Reeve Downes (bass guitar), Brian "Damage" Forsythe (lead guitar) und Dave DuCey (drums) nicht nur Power und Herz, sondern auch ihr brandneues Album "The Last Real Rock N´Roll".Das 7. Album der Band begeistert mit 12 erstklassigen Songs, die zum Tanzen, Feiern und Abrocken einladen. Den Drive der Klassiker-Alben „Rhino Bucket“ (1990) und „Get Used To It“ (1992) hat Sänger Georg Dolivio immer noch drauf. Er klingt sogar noch authentischer und gereifter und bringt jede Menge Pub-Rock-Feeling rüber.

Support: "Soulgun"

1992 waren Rhino Bucket mit „Ride With Yourself“ am Soundtrack von „Wayne’s World“ vertreten. Ein Jahr später stieß Simon Wright, der Drummer von AC/DC, zur Band, der auch am Album „The Hardest Town“ (2009) zu hören ist. Den Song „Soundtrack To A War: Welcome To Hell“ steuerten Rhino Bucket zum Kultfilm „The Wrestler“ (2009) bei. Seither touren sie quasi non-stop durch die ganze Welt und haben bereits drei „Monsters Of Rock Cruises“ absolviert. Der vierte soll heuer folgen. Nicht nur Fans der frühen AC/DC sollten sich also den 30. Jänner fett im Kalender anstreichen. Rhino Bucket werden das Bluesiana einmal mehr zum Kochen bringen… Lederjacke einpacken und auf geht’s!Supportet werden die L.A.-Rocker von der österreichischen Rockband Soulgun, die bereits beim letzten Rhino Bucket Konzert 2013 eröffneten. 2008 gegründet, kann das Vierergespann auf die 2008 veröffentlichte „No Time For Love“-EP und das Debutalbum „Welcome B(l)ack“ (2010) zurückblicken. Momentan wird im eigenen Tonstudio an Album Nummer 2 gearbeitet, das im Sommer erscheinen soll. Vom Heavy Rock der Anfangsjahre haben sich Soulgun mittlerweile in Richtung Rock N’ Roll/Bluesrock/Desert Rock weiterentwickelt. Am 30. Jänner gibt’s neben bekannten Songs auch einige Überraschungen zu hören!Line-up:Alex F. Gregori (lead vocals, lead guitar)Pete Miller (rhythm guitar)Peter Brian Wood (bass guitar)Matt LeGrip (drums)Ticket: Vorverkauf: 28,-; Abendkasse: 33,-; KelagPlus Club: 25,-; Studenten: 20,-Nähere Informationen auf www.bluesiana.net oder unter 0699/81915128